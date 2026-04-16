Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Brand eines Gebäudes im Nürnberger Südwesten und gleichzeitiger LKW-Unfall im Hafengebiet am Mittwochabend

Nürnberg (ots)

Am Abend des 15. April 2026 brannte es in einem leerstehenden Gebäude im Stadtteil St. Leonhard. Bei dem Brand wurden mehrere Löschrohre, sowie zwei Drehleitern eingesetzt. Auch musste die Feuerwehr im Hafengebiet einen Verkehrsunfall zweier LKW abarbeiten, bei dem der Fahrer eines unbeladenen Betonmischers befreit werden konnte.

Gegen 19:20 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Integrierten Leitstelle eine starke Rauchentwicklung in einem Gebäude im Bereich der Geiseestraße, woraufhin der Löschzug der Feuerwache 1 alarmiert wurde. Auf der Anfahrt konnte bereits die Rauchentwicklung deutlich erkannt werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus einem Fenster auf der Gebäuderückseite. Sofort wurde ein Innenangriff mit einem Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz und einem Löschrohr durchgeführt, um den Innenbereich abzusuchen und das Feuer zu löschen. Ein weiteres Löschrohr wurde über eine Drehleiter vom Innenhof aus eingesetzt. Aufgrund des zu erwartenden Umfanges an notwendigen Trupps unter Atemschutz wurde ein zusätzliches Löschfahrzeug durch die Einsatzleitung nachgefordert. Das komplette Übergreifen des Brandes auf den Dachstuhl konnte durch den raschen Löscherfolg unter Einsatz von insgesamt drei Löschrohren erfolgreich verhindert werden. Die leerstehenden Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss brannten allerdings vollständig aus. Nachlöscharbeiten wurden anschließend mit Hilfe einer weiteren Drehleiter durchgeführt. Personenschaden gab es bei diesem Brand keinen. Über die Höhe des Sachschadens kann keine Auskunft gegeben werden.

Die Geiseestraße war für die Dauer der Löscharbeiten bis etwa 21:00 Uhr für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt, wobei auch der Busverkehr der VAG betroffen war. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 4 mit insgesamt 35 Feuerwehrangehörigen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Polizei mit mehreren Steifen vor Ort.

Ebenfalls in den frühen Abendstunden gegen 20:00 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle zu einem Verkehrsunfall mit zwei LKW.

In der Koperstraße kam es zu einem Zusammenstoß zweier LKW, bei dem ein dritter parkender LKW ebenfalls beschädigt wurde. Die alarmierten Resteinheiten der Feuerwache 4 befreiten den eingeschlossenen 49-jährigen Fahrer mit Unterstützung der Feuerwache 5 und den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Gartenstadt. Über eine Arbeitsbühne wurde der Mann mit einem Rettungsbrett nach der Entfernung der Beifahrertüre über diese Seite befreit und konnte zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben werden. Der zweite LKW-Fahrer blieb glücklicherweise ebenfalls unverletzt.

Auch zu diesem Einsatz kann keine Aussage über die Schadenshöhe getroffen werden. Die Einsatzstelle wurde nach der Rettung noch mit dem Lichtmast des Rüstwagens zur Unfallaufnahme durch die Polizei ausgeleuchtet. [TR/HD/TS]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell