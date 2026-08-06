Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: APE-Roadshow - Polizei-APE zu Gast in Rain am Lech
Augsburg (ots)
Rain am Lech - Von Montag (10.08.2026) bis Mittwoch (12.08.2026) im Zeitraum von jeweils 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr bietet die Polizeiinspektion Rain am Lech in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth und der Stadt Rain am Lech ein Ferienprogramm vor der PI Rain, Hauptstraße 50, Rain am Lech, an.
Zeitgleich ist die Polizei-APE des Polizeipräsidiums Schwaben Nord für ihre Roadshow vor der PI Rain am Lech für euch vor Ort. Für die Eltern und alle sonst interessierten Bürger besteht hier die Möglichkeit im Format "Coffee with a cop" in ein zwangloses Gespräch mit uns zu kommen.
Wir freuen uns Ihr Kommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell