Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: APE-Roadshow - Polizei-APE zu Gast in Rain am Lech

Augsburg (ots)

Rain am Lech - Von Montag (10.08.2026) bis Mittwoch (12.08.2026) im Zeitraum von jeweils 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr bietet die Polizeiinspektion Rain am Lech in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth und der Stadt Rain am Lech ein Ferienprogramm vor der PI Rain, Hauptstraße 50, Rain am Lech, an.

Zeitgleich ist die Polizei-APE des Polizeipräsidiums Schwaben Nord für ihre Roadshow vor der PI Rain am Lech für euch vor Ort. Für die Eltern und alle sonst interessierten Bürger besteht hier die Möglichkeit im Format "Coffee with a cop" in ein zwangloses Gespräch mit uns zu kommen.

Wir freuen uns Ihr Kommen.

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