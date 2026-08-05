Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zwei Versammlungen in der Ausburger Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Mittwoch (05.08.2026) fand in der Stadtbücherei Augsburg von 15:30 bis 17:00 Uhr eine Kinderbuchlesung einer Künstlerin aus der Drag‑Szene statt. Auf dem Ernst‑Reuther‑Platz wurde von 15:00 bis 16:30 Uhr eine Kundgebung gegen diese Vorlesung abgehalten. Parallel dazu versammelten sich von 14:00 bis 17:30 Uhr vor dem Stadtcafé Befürworter der Veranstaltung zum Thema "Die rote Linie". Beide Versammlungen waren bereits im Vorfeld angemeldet. Zum Schutz der Veranstaltung und der jeweiligen Kundgebungen war die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften, u.a. Kommunikationsbeamten, vor Ort. Die Vorlesung verlief störungsfrei, die Versammlungen endeten ohne nennenswerte Vorkommnisse. Bei der Kundgebung gegen die Lesung zählte die Polizei in der Spitze etwa 65 Teilnehmer, bei der parallel stattfindenden Kundgebung rund 100 Personen.

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