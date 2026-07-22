Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb lässt Pedelec zurück

Sömmerda (ots)

Gestern (21.07.2026) versuchte ein Unbekannter ein Fahrrad in Sömmerda zu stehlen. Der Täter hatte es gegen 15:00 Uhr auf ein Pedelec abgesehen, dass in der Hebbelstraße abgestellt gewesen war. Er durchtrennte das Schloss, wurde jedoch ehe er das Fahrrad stehlen konnte durch einen Zeugen gestört. Der Täter ließ die Beute in einem Graben zurück und flüchtete zu Fuß. Hinzugerufene Polizisten begaben sich auf Spurensuche, stellten das Pedelec der Marke Cube sicher und leiteten ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch ein. Der Zeuge beschrieb den Dieb als Mann mit rotblondem Haar und beigefarbenem Rucksack. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 30 Euro geschätzt. (SO)

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