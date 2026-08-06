Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Schulwegtraining mit der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg
Augsburg (ots)
Augsburg - Am Freitag (11.09.2026), 10.00 - 11.00 Uhr und Montag (14.09.2026), 10.00 - 11.00 Uhr führt die Verkehrspolizei Augsburg ein Schulwegtraining in der Jugendverkehrsschule Rosenau und Jugendverkehrsschule Senkelbach durch.
Die Vertreter der örtlichen Medien sind zu den oben genannten Terminen herzlich eingeladen.
Weitere Einzelheiten sind der beiliegenden Einladung zu entnehmen.
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