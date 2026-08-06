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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Schulwegtraining mit der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Freitag (11.09.2026), 10.00 - 11.00 Uhr und Montag (14.09.2026), 10.00 - 11.00 Uhr führt die Verkehrspolizei Augsburg ein Schulwegtraining in der Jugendverkehrsschule Rosenau und Jugendverkehrsschule Senkelbach durch.

Die Vertreter der örtlichen Medien sind zu den oben genannten Terminen herzlich eingeladen.

Weitere Einzelheiten sind der beiliegenden Einladung zu entnehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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