Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Schulwegtraining mit der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Freitag (11.09.2026), 10.00 - 11.00 Uhr und Montag (14.09.2026), 10.00 - 11.00 Uhr führt die Verkehrspolizei Augsburg ein Schulwegtraining in der Jugendverkehrsschule Rosenau und Jugendverkehrsschule Senkelbach durch.

Die Vertreter der örtlichen Medien sind zu den oben genannten Terminen herzlich eingeladen.

Weitere Einzelheiten sind der beiliegenden Einladung zu entnehmen.

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