Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

---------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ----------

In der Pressemeldung Nr. 1219 berichteten wir Folgendes:

Haunstetten-Siebenbrunn - Es kam zu einem zweifachen Tötungsdelikt zum Nachteil eines 39-Jährigen und eines 54-Jährigen. Einsatzkräfte nahmen einen 29-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen. Die Absuchemaßnahmen im näheren Umfeld dauern derzeit an. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines zweifachen Totschlags. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich. Der 39-Jährige besitzt die syrische und arabische Staatsangehörigkeit. Der 54-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Der Tatverdächtige besitzt die syrische und arabische Staatsangehörigkeit.

In der Pressemeldung Nr. 1228 berichteten wir Folgendes:

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Staatsangehörigkeiten der Beteiligten abweichend von der Erstmeldung sind.

Nach aktuellem Ermittlungsstand besitzt der 39-Jährige die syrische Staatsangehörigkeit. Der 54-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Der Tatverdächtige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

Darüber hinaus fanden im Zusammenhang mit den Ermittlungen umfangreiche Suchmaßnahmen nach Beweismitteln um das Tatobjekt, eine dezentrale Asylunterkunft in der Inninger Straße, statt. Hierbei wurden auch Polizeihunde eingesetzt. Zudem waren Gerichtsmediziner und die Spurensicherung der Kriminalpolizei Augsburg vor Ort im Einsatz. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde gestern im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums München in der dortigen Innenstadt vorläufig festgenommen. Gestern Nachmittag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des zweifachen Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 29-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern weitern an.

Ab hier neu:

Am Montag (03.08.2026) teilte ein Bekannter des später tot aufgefundenen 54-Jährigen bei der Polizei mit, dass sich dieser mutmaßlich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Hintergrund für die Mitteilung war, dass der 54-Jährigen nicht mehr erreichbar war. Die eingeleiteten polizeilichen Sofortmaßnahmen führten dann gegen 16.00 Uhr zum Auffinden des 54- und des 39-Jährigen. Diese wurden in einem Müllcontainer, welche der dezentralen Asylunterkunft in der Inninger Straße zugeordnet wird, aufgefunden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren sowohl der 29-jährige Tatverdächtige, als auch der 54- und der 39-jährige Verstorbene Bewohner der Unterkunft in der Inninger Straße. Zeitweise bewohnten der 29-Jährige und der 54-Jährige auch dasselbe Zimmer in der Unterkunft. Die genauen Vorbeziehungen der Beteiligten untereinander sind aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die restlichen Bewohner der Asylunterkunft wurden zwischenzeitlich durch die Stadt Augsburg in andere Unterkünfte verlegt. Auch heute (06.08.2026) führt die Kriminalpolizei Augsburg im Umfeld der Asylunterkunft wieder Suchmaßnahmen zur Auffindung weiterer Beweismittel durch. Hierbei kommen auch Diensthunde zum Einsatz. Zur Klärung der Hintergründe der Tat und des Tathergangs wurde eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe bei der Kriminalpolizei Augsburg gegründet.

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