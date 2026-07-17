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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versammlung auf Fahrrädern - Information für Bürgerinnen und Bürger

Augsburg (ots)

Augsburg - Am kommenden Samstag (18.07.2026) rechnet die Polizei aufgrund einer Versammlung in Augsburg mit Einschränkungen im Straßenverkehr. Die Versammlungsteilnehmer werden mit Fahrrädern unterwegs sein.

Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung, um einen möglichst störungsfreien Ablauf der Versammlung zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren. Die Polizei wird hierzu mit einer entsprechenden Zahl an Einsatzkräften präsent sein. Dabei wird es auch zu Verkehrssperrungen kommen, welche zu temporären Verkehrsbehinderungen führen können.

Ab 18.00 Uhr bis etwa 00.00 Uhr ist der Bereich Prinzregentenstraße, Prinzregentenplatz und Holbeinstraße für den Fahrverkehr komplett gesperrt.

Ab 20.30 Uhr bis etwa 23.30 Uhr ist der Bereich Prinzregentenplatz, Burgkmairstraße, Bahnhofstraße, Halderstraße, Ladehofstraße, Hermanstraße (nur in Fahrtrichtung Göggingen), Gögginger Brücke (nur in Fahrtrichtung Göggingen), Rosenaustraße, Schießstättenstraße, Stadionstraße, Gabelsbergerstraße, B 17 / Oberbürgermeister-Müller-Ring (nur in Fahrtrichtung Süden), AS Augsburg-Göggingen Arena-Stadion, Bgm.-Ulrich-Straße, Allgäuer Straße, Bahnstraße, Bgm.-Aurnhammer-Straße, Von-Cobres-Straße, Gabelsbergerstraße, Stadionstraße, Schießstättenstraße, Rosenaustraße, Gögginger Brücke (nur in Fahrtrichtung Göggingen), Hermanstraße (nur in Fahrtrichtung Göggingen), Ladehofstraße, Halderstraße, Bahnhofstraße, Burgkmairstraße, Prinzregentenplatz

für den Fahrverkehr gesperrt.

Auch bei den Straßenbahnlinien und Buslinien wird es in den genannten Bereichen zu Verzögerungen kommen. Beachten Sie bitte die Anzeigetafeln.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, diese Einschränkungen dementsprechend zu berücksichtigen und einzuplanen.

Die Polizei empfiehlt folgende Umleitungsstrecken: Überregionaler Verkehr der B17:

   -	Ausleitung in Fahrtrichtung Süden erfolgt an der Anschlussstelle
Leitershofer Straße über Neubergheim, Bergheim, Inningen zurück zur 
B17
   -	Die Anschlussstelle Gabelsbergerstraße ist in beide 
Fahrtrichtungen gesperrt.
   -	Die Anschlussstellen Eichleitnerstraße und Messe sind in 
Fahrtrichtung Süden gesperrt.

Stadtteil Göggingen:

   -	Östliche Bereich über die Bergius- oder Friedrich-Ebert-Straße -
Süd-Westliche Bereich über Leitershofen oder Inningen, Bergheim und 
Neubergheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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