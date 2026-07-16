Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Schussabgabe

Augsburg (ots)

--------------------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft -------------------

Innenstadt - Am Donnerstag (16.07.2026) kam es zu einer Schussabgabe in der Jakoberwallstraße. Hierdurch wurde keine Person verletzt. Gegen 02.45 Uhr gab(en) offenbar ein oder mehrere Täter mehrere Schüsse auf ein Billardcafe in der Jakoberwallstraße ab. Anschließend flüchtete(n) der oder die Täter. Zum Zeitpunkt der Schussabgabe war die Lokalität geschlossen. Es befanden sich keine Personen in dem Objekt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. aufgrund des Verdachts von Verstößen nach dem Waffengesetz sowie Sachbeschädigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

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