POL Schwaben Nord: 1095 - Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Dienstag (14.07.2026), 20:00 Uhr, bis Mittwoch (15.07.2026), 07:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl in der Otto-Lindenmeyer-Straße. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil und entwendeten aus diesem ein silbernes E-Bike der Marke Conway. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ...

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