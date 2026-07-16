Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 1095 - Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Oberhausen - Im Zeitraum von Dienstag (14.07.2026), 23:00 Uhr, bis Mittwoch (15.07.2026), 13:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl in der Prälat-Bigelmair-Straße. Der oder die unbekannten Täter entwendeten einen geparkten schwarz-silbernen Motorroller der Marke BTM. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl eines Kraftrades. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Telefonnummer 0821/323-2510, entgegen.
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