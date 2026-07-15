Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei stoppt Lkw

Augsburg (ots)

Graben, B17, FRi Augsburg - Am Montag (13.07.2026), gegen 11:00 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Lkw auf der B17 von Landsberg kommend in Richtung Augsburg. Auf Höhe Graben kontrollierten Beamten der Verkehrspolizei Augsburg den Lkw-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Des Weiteren fiel den kontrollierenden Beamten ein beschädigter rechter Vorderreifen auf. Das Reifen¬gewebe war an einem relevanten Abschnitt sichtbar und zeigte klare Anzeichen von Abrieb und Rissen. Ein solcher Schaden kann innerhalb kürzester Zeit zu einem Reifenplatzer führen, der das Fahrzeug unkontrollierbar macht. Aufgrund des kritischen Reifenmangels unterbanden die Beamten auch die Weiterfahrt mit diesem Fahrzeug, um ein mögliches Platzen und die daraus resultierende Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der 65-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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