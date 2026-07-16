POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots) - Kissing - Am Dienstag (14.07.2026), im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Siebenbürgenstraße. Während der Abwesenheit der Geschädigten verschafften sich der und die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus und entwendeten Wertgegenstände. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht ...

mehr