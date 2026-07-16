Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Dienstag (16.07.2026), gegen 01:30 Uhr, fuhr ein 56-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Donauwörther Straße. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führschein sicher. Die Polizei ermittelt nun gegen den 56-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols. Der 56-Jährige besitzt die bulgarische Staatangehörigkeit.
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