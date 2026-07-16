Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Dienstag (14.07.2026), 20:00 Uhr, bis Mittwoch (15.07.2026), 07:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl in der Otto-Lindenmeyer-Straße. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil und entwendeten aus diesem ein silbernes E-Bike der Marke Conway. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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