Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Dienstag (07.07.2026), 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad in der Inninger Straße. Das schwarze Mountainbike der Marke Cube stand versperrt am P&R Parkplatz. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonderen schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
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