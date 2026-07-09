POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots) - B17 - FR Norden / AS Graben - Am Dienstag (07.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos und einem Motorrad auf der B17 zwischen der Anschlussstelle Graben und Kleinaitingen. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Autofahrer die B17 auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Norden. Hinter dem 33-Jährigen fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto. Auf dem linken Fahrstreifen wurden ...

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