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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Dienstag (07.07.2026), 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad in der Inninger Straße. Das schwarze Mountainbike der Marke Cube stand versperrt am P&R Parkplatz. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonderen schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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