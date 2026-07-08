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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Montag (06.07.2026), gegen 17.15 Uhr, bis Dienstag (07.07.2026), 06.30 Uhr, beschädigte ein 29-Jähriger ein Auto in der Kurt-Schumacher-Straße. Eine 40-jährige Autofahrerin stellte ihr Fahrzeug dort ab. Der 29-Jährige beschädigte beim Einparken das Fahrzeug der 40-Jährigen. Im Anschluss hinterließ er einen Zettel und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.200EUR. Die Polizei weist darauf hin, dass die gesetzlichen Pflichten nach einem Unfall nicht durch Hinterlassen eines Zettels an der Windschutzscheibe erfüllt sind. Vielmehr ist eine angemessene Zeit abzuwarten und unverzüglich eine Polizeidienststelle zu informieren. Die Polizei ermittelt daher nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 29-Jährigen. Dieser besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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