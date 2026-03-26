Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Mittwoch (25.03.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter in der Neuschwansteinstraße. Der 15-jährige Geschädigte stellte den E-Scooter zwischen 07.50 Uhr und 12.15 Uhr vor der dortigen Schule ab. Als er zurückkehrte war dieser weg. Es handelt sich um einen E-Scooter der Marke Streetbooster in den Farben schwarz/grün. Die Polizei Augsburg Ost bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter oder den Verbleib des E-Scooters geben können, sich unter der Te. 0821/323-2310 zu melden.

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