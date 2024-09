Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Tatverdächtige nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (15.09.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn in der Langenmantelstraße.

Gegen 19.00 Uhr kam es in der Straßenbahn zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 23 und 43 Jahre alten Männern und einem 27-Jährigen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern. Anschließend entfernten sich der 23-Jährige und der 43-Jährige. Die Polizei stoppte die beiden wenig später. Bei dem Vorfall wurden zwei Männer leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Körperverletzungsdeliktes und Beleidigung.

