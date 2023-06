POL Schwaben Nord: Einbruch in Einfamilienhaus

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am gestrigen Dienstag (13.06.2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws in der Landberger Straße. Ein 74-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Gegen 21.00 Uhr stand der 74-Jährige mit seinem Pkw an einer roten Ampel. Ein von hinten heranfahrender 64-jähriger Pkw-Fahrer fuhr dem 74-Jährigen hinten auf sein Auto auf. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich ...

mehr