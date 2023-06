POL Schwaben Nord: Betrunken Unfall verursacht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstagnachmittag (13.06.2023) besprühte ein 13-Jähriger eine Parkbank in der Dr. Otto-Meyer-Straße. Gegen 14.30 Uhr beobachtete ein Passant den 13-Jährigen zusammen mit einem weiteren Jungen, wie er die Parkbank beschädigte. Anschließend verständigte er die Polizei. Beim Eintreffen der Streife gab der 13-Jährige die Tat sofort zu. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

