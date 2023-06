Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unbekannter Zeuge gesucht

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am gestrigen Sonntag (11.06.2023) bedrohte ein 38-Jähriger einer 40-Jährigen verbal. Ein bislang unbekannter Zeuge könnte den Vorfall beobachtete haben.

Gegen 14.00 Uhr sprach der 38-Jährige die 40-Jährige beim Gassi gehen an und bedrohte sie. Dabei kam es auch zu sexuellen Äußerungen, wobei sich der 38-Jährige auch in die Hose griff. Die 40-Jährige flüchtete anschließend in einen Garten und verständigte die Polizei. Der 38-Jährige beendete sein Verhalten als ein bislang unbekannter Zeuge an ihm vorbeilief. Die Polizei sucht nun diesen Zeugen. Der 38-Jährige selbst konnte noch im Nahbereich durch die eintreffende Streife kontrolliert und seine Personalien festgestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den 38-Jährigen und bittet den bislang unbekannten Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

