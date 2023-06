POL Schwaben Nord: Betrunken Unfall verursacht

Augsburg (ots) - Spickel - Am gestrigen Sonntag (11.06.2023) bezahlten drei bislang unbekannte Personen in einem Restaurant in der Hofrat-Röhrer-Straße nicht und lieferten sich anschließend eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. Gegen 18.15 Uhr verließen die drei bislang unbekannten Personen das Restaurant ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter bemerkte ...

mehr