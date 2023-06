POL Schwaben Nord: Unfall mit gestohlenem Kennzeichen

Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Freitag (09.06.2023), 12.00 Uhr bis Samstag (10.06.2023), 05.00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte am Obstmarkt ein und entwendete Bargeld. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Marion Liebhardt ...

