POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung an Kfz

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am vergangenen Mittwoch (17.05.2023) zwischen 16.20 Uhr und 18.15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Pkw auf einem Parkplatz in der Derchinger Straße an. Anschließend entfernte er sich ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrzeugbesitzer stellte den Schaden fest und verständigte die Polizei. Innenstadt - Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) in der Hinter der Metzg. Ein ...

mehr