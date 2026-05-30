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Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Wasserrettungseinsatz am Maschteich - Suche nach Rollstuhlfahrer verläuft ohne Erfolg

Hannover (ots)

Am Samstagmittag kam es am Maschteich im hannoverschen Stadtteil Mitte zu einem großangelegten Wasserrettungseinsatz, während zeitglich ein weiterer Wasserrettungseinsatz abgearbeitet wurde. Ein vermisster Rollstuhlfahrer konnte allerdings trotz umfangreicher Suchmaßnahmen nicht ausfindig gemacht werden.

Um 13:00 Uhr erhielt die Regionsleitstelle Hannover einen Hinweis der Polizei Hannover über einen möglichen Notfall am Maschteich im hannoverschen Stadtteil Mitte. Vor Ort wurde durch Polizeibeamte ein verlassener Rollstuhl, sowie Bekleidungsstücke unmittelbar am Ufer aufgefunden. Der Rollstuhl stand mit den Reifen direkt an der Wasserkante, eine zugehörige Person konnte jedoch nicht festgestellt werden. Die Regionsleitstelle leitete daraufhin einen Großalarm für die Wasserrettungseinheiten und Kräfte der Feuerwehr, der DLRG und des Rettungsdienstes Hannover aus.

Aufgrund der unklaren Lage wurde umgehend ein umfangreicher Wasserrettungseinsatz eingeleitet und Einsatzkräfte suchten den Uferbereich mit Wasserrettern intensiv ab. Aufgrund der geringen Wassertiefe gingen die Wasserretter hierzu in Form einer Suchkette vor. Zeitweise unterstützte der Polizeihubschrauber "Phönix" die Maßnahmen aus der Luft, während zusätzlich Drohnen zur Lageerkundung und Absuche der Ufer zum Einsatz kamen.

Trotz der Suchmaßnahmen konnte keine Person im oder am Wasser aufgefunden werden. Der Einsatz wurde nach einer Stunde ohne Erfolg beendet. Die Polizei Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz befanden sich 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG Hannover.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Kristof Schwake
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

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