Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Wohnungsbrand in Hannover-Ricklingen fordert ein Todesopfer

Hannover (ots)

Am Freitagabend gegen 22:25Uhr wurde die Feuerwehr Hannover zu einem Wohnungsbrand in den hannoverschen Stadtteil Ricklingen gerufen. Anwohner hatten über den Notruf Flammen und Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Für die Bewohnerin kam bedauerlicher Weise jede Hilfe zu spät. Sie konnte nicht mehr lebend aus ihrer Wohnung gerettet werden.

Aus derzeit unbekannter Ursache war es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses im hannoverschen Stadtteil Ricklingen zu einem Wohnungsbrand gekommen. Aufgrund der eingegangenen Notrufmeldungen wurden durch die Regionsleitstelle Hannover umgehend zwei Löschzüge, die zuständige Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst alarmiert. Zum Zeitpunkt der Alarmierung musste davon ausgegangen werden, dass sich die Bewohnerin der betroffenen Wohnung noch in der Wohnung befindet und sich nicht selbstständig retten beziehungsweise in Sicherheit bringen kann. Trotz des schnellen und zielgerichteten Eingreifens der Rettungskräfte konnten die ersten vorrückenden Einsatzkräfte die Person nur noch tot aus ihrer Wohnung bergen.

Die Schadenhöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war gegen 01:00Uhr beendet.

