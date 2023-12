Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Überörtliche Hilfeleistung in Oberhausen

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: S3

Meldebild: Überörtliche Hilfeleistung

Datum: 23.12.2023

Uhrzeit: 16:21 Uhr

Einsatzort: Stadt Oberhausen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen, Bereitschaft 1 Bezirk Düsseldorf

Am Nachmittag des 23.12.2023 wurde die Bereitschaft 1 der Bezirksregierung Düsseldorf zur überörtlichen Hilfe alarmiert. Ein durch Hochwasser der Ruhr aufgeweichter Deich in Oberhausen war der Grund für die Alarmierung.

Im Rahmen der Bezirksbereitschaft 1 machten sich vier Kameraden der Einheit Menzelen zusammen mit weiteren Kräften der Kreise Wesel und Kleve sowie der Stadt Duisburg auf den Weg nach Oberhausen.

Vor Ort wurden die Einsatzkräfte mit Bussen an den Einsatzort verlegt. Bis zur Ablösung durch eine weitere Bereitschaft um Mitternacht wurden etwa 300 Meter des Deiches mit Vlies ausgelegt. An schlecht zugänglichen Stellen wurden hunderte Sandsäcke mittels Menschenketten zur Sicherung des Deiches an die relevanten Stellen transportiert.

Die vier Kameraden waren in der Nacht zum 24. Dezember gegen 01:30Uhr wohlbehalten wieder zurück in Menzelen.

