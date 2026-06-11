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Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: PKW brennt in Garage aus

FF Olsberg: PKW brennt in Garage aus
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Olsberg (ots)

Am Donnerstag Nachmittag wurden gegen 15:15 Uhr die Löschgruppen Assinghausen und Wiemeringhausen, sowie der Löschzug Bigge - Olsberg nach Assinghausen in die Straße "An der Amecke" alarmiert. Hier brannte ein PKW Citroen (Verbrenner) in einer Garage. Unter schwerem Atemschutz wurde das Fahrzeug abgelöscht, nachdem mit hydraulischem Rettungsgerät das Garagentor entfernt werden musste. Im Anschluss wurden mit Löschschaum restliche Glutnester erstickt. Das Fahrzeug brannte nahezu vollständig aus, verletzt wurde Niemand. Am angrenzenden Wohnhaus entstand durch das schnelle Eingreifen der etwa 35 Einsatzkräfte, die mit 7 Fahrzeugen vor Ort waren, kein Schaden. Einsatzende vor Ort war gegen 16:30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Olsberg
Pressesprecher
Edgar Schmidt
Telefon: 02962-9754591
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-olsberg.de
http://www.loeschzug-bigge-olsberg.de/index.php

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell

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