Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Erfolgreicher Abschluss der Grundausbildung

Bild-Infos

Download

Olsberg (ots)

Bestwig/Olsberg - 29 Feuerwehrmitglieder aus der Gemeinde Bestwig (5) und der Stadt Olsberg (24) haben jetzt erfolgreich ihre Prüfung zum Grundlehrgang Truppmann 2 bestanden. An insgesamt vier Wochenenden absolvierten die Teilnehmer ein intensives Programm mit theoretischen und praktischen Inhalten. Auf dem Stundenplan standen neben dem Vorgehen beim Löscheinsatz auch die technische Hilfeleistung. Außerdem ging es im Theorieunterricht um Themen wie Löschwasserversorgung, Rechte und Pflichten, Vorbeugender Brandschutz und ABC-Gefahren. Mit dieser Grundausbildung haben die Nachwuchskräfte einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Feuerwehrlaufbahn gemeistert. Die Lehrgangsleiter Florian Stratmann, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Olsberg, und Daniel Drewek, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Bestwig, zeigten sich hoch Zufrieden mit den Leistungen. Sie dankten allen Teilnehmern für ihr Engagement. Auch Bestwigs Stellvertretender Bürgermeister Markus Sommer gratulierte im Namen der beiden Kommunen den neuen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden persönlich. Er lobten die Bereitschaft der Teilnehmer, ihre Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen, und betonten die Bedeutung des Ehrenamts für die Sicherheit in den Kommunen. Mit dem bestandenen Lehrgang ist der Grundstein gelegt: Alle weiteren Lehrgänge auf Stadt-Kreis oder auf Landesebene bauen auf dieser Grundausbildung für Feuerwehrleute auf. Die neuen Einsatzkräfte können nun ihre erworbenen Kenntnisse in der Praxis anwenden. Damit stärken sie die Schlagkraft der Feuerwehren in Bestwig und Olsberg nachhaltig.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell