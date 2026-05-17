Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Stadt Olsberg schließt Modernisierung des Warnnetzes ab

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Olsberg (ots)

In Krisensituationen zählt jede Sekunde. Die Stadt Olsberg hat in den vergangenen zwei Jahren konsequent in den Bevölkerungsschutz investiert und das städtische Sirenennetz auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Insgesamt 18 veraltete Sirenen wurden im gesamten Stadtgebiet durch moderne, elektronische Anlagen ersetzt. Finanziert wurde diese zwingend notwendige Maßnahme durch eine Kombination aus Bundes- und Landesfördermitteln. Den verbleibenden Eigenanteil hat die Stadt Olsberg aus dem städtischen Haushalt beigesteuert. Das ist gut investiertes Geld, das im Ernstfall Leben rettet.

Es wird oft gefragt, wozu man im Zeitalter von Smartphones und Warn-Apps wie NINA oder KATWARN noch heulende Sirenen auf den Dächern braucht. Die Antwort aus Sicht des Katastrophenschutzes und der Feuerwehr ist eindeutig: Nichts ersetzt den massiven Weckeffekt einer Sirene. Ein Smartphone kann nachts lautlos geschaltet sein, der Akku kann leer sein oder das Mobilfunknetz bei einer Großschadenslage schlichtweg zusammenbrechen. Die neuen elektronischen Sirenen hingegen sind mit leistungsstarken Akkus gepuffert. Sie funktionieren auch bei einem flächendeckenden Stromausfall (Blackout) absolut zuverlässig. Der durchdringende Heulton ist unmissverständlich. Er holt die Menschen buchstäblich aus dem Schlaf und signalisiert eine akute Gefahr - sei es durch extreme Unwetter, einen Großbrand oder den Austritt von Gefahrstoffen. Die Sirene ist der unüberhörbare Befehl an die Bevölkerung: Geschlossene Räume aufsuchen, Fenster und Türen schließen, Radio einschalten und auf offizielle Durchsagen achten. Mit der nun abgeschlossenen Umrüstung verfügen Olsberg und die örtliche Feuerwehr über ein ausfallsicheres und hochmodernes Warnsystem. Die Stadt Olsberg ist jetzt mit modernster Technik auf den Ernstfall vorbereitet.

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