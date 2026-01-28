DPolG Niedersachsen

DPolG Niedersachsen: "Generation(en) Polizei: Vertrauen - Verantwortung - Vision"

Öffentlichkeitsveranstaltung der Deutschen Polizeigewerkschaft Niedersachsen im Rahmen des 20. Landesdelegiertentages in Hannover

Hannover, den 28.01.2026 - Mit einer gut besuchten und lebhaft geführten Diskussionsveranstaltung ging der 20. Landesdelegiertentag der Deutschen Polizeigewerkschaft Niedersachsen (DPolG) in Hannover feierlich zu Ende. Unter dem Leitthema "Generation(en) Polizei: Vertrauen - Verantwortung - Vision" wurde am 27.01.2026 im Beisein von über 200 Gästen offen, kritisch und zukunftsorientiert über die Herausforderungen und Perspektiven der Polizeiarbeit diskutiert. Nach einer inspirierenden Keynote des Soziologen und Bundespolizisten Gerhart Weitkunat, der die gesellschaftliche Rolle der Polizei und den Generationenwandel in der Polizei beleuchtete, folgte eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion. Auf der Bühne diskutierten der Keynote-Speaker Gerhard Weitkunat, Patrick Seegers, der im Amt bestätigte Landesvorsitzende der DPolG Niedersachsen, Julien Jopp, Sprecher für Inneres und Recht der Jungen Union Niedersachsen, sowie Belit Onay (Bündnis 90/Die Grünen), Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover. Die Gesprächsrunde bot spannende und teils kontroverse Perspektiven zum Verhältnis zwischen Polizei, Gesellschaft und Politik mit Blick auf den Generationenwandel. Dabei standen insbesondere die Fragen nach Verantwortung, Vertrauen und der Vision einer modernen Polizei im Zentrum. Übereinstimmend herrschte Einigkeit, dass die Stärkung des gesellschaftlichen Dialogs sowie die Förderung der Nachwuchsgewinnung entscheidende Zukunftsaufgaben bleiben. Landesvorsitzender Patrick Seegers betonte in seiner Abschlussrede: "Wir leben in einer diffusen und sich schnell verändernden Welt. Darauf richtig zu reagieren, die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen und die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, ist die Aufgabe der Politik. Die Polizei ist in der Lage, Veränderungen adäquat zu begegnen, wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind, der gesellschaftliche Rückhalt vorhanden ist und niemand vergisst, dass auch Polizistinnen und Polizisten Menschen sind!" Im Anschluss an die Diskussion erfolgte ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung: Thomas Kliewer, Vorsitzender des Sozialfonds der Polizei der DPolG Niedersachsen, überreichte zusammen mit Laudator Dirk Hallmann den Schutzengel-Michael-Preis an die Polizeistiftung Niedersachsen. Den Preis für Stiftung nahmen Frau Generalstaatsanwältin Katrin Ballnus und der Geschäftsführer Christoph Badenhop entgegen. Die Stiftung unterstützt seit vielen Jahren Polizeibeschäftigte und ihre Familien, die durch schwere Schicksalsschläge oder persönliche Notlagen betroffen sind. Die Auszeichnung würdigt dieses herausragende Engagement für Solidarität und Kollegialität innerhalb der Polizei. Mit dieser feierlichen Veranstaltung fand der 20. Landesdelegiertentag der DPolG Niedersachsen einen würdigen Abschluss. Der nächste Landeskongress wird turnusgemäß in vier Jahren stattfinden.

