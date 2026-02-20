Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Küchenbrand in Stuttgart-Bad Cannstatt

Stuttgart (ots)

- Vollbrand einer Küche im 1. Obergeschoss - Zwei Kanarienvögel von der Feuerwehr gerettet

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr meldete ein Anrufer der Integrierten Leitstelle einen Brand im benachbarten Gebäude in der Elwertstraße im Stadtteil Bad Cannstatt. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr, der bereits drei Minuten nach dem Notruf an der Einsatzstelle eintraf, erkannte dichten Rauch, der aus zwei Fenstern im 1. Obergeschoss des Wohngebäudes quoll. Außerdem waren der Treppenraum sowie alle darüberliegenden Wohnungen verraucht, da die Bewohner beim Verlassen des Gebäudes ihre Wohungstüren offengelassen hatten. Die Feuerwehr konnte den Vollbrand einer Küche innerhalb weniger Minuten löschen und das Gebäude räumen. Eine Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Stuttgarter KLinik verbracht. Zwei von der Feuerwehr gerettete Kanarienvögel wurden an den Besitzer übergeben. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen-Hygiene Feuerwache 3: Löschzug Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik

Rettungsdienst

2 Rettungswagen 1 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell