FW Stuttgart: Kleinbrand Akademie der bildenden Künste - Brand im Dachbereich - Feuer schnell lokalisiert und gelöscht - Keine verletzten Personen

Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Dienstag, 17.02.2026 um 14:58 Uhr über die automatische Brandmeldeanlage zur Akademie der bildenden Künste in die Straße Am Weißenhof alarmiert.

Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung im Dachbereich festgestellt werden. Die Brandbekämpfung wurde umgehend über den Treppenraum und ein Gerüst, dass gegenwärtig aufgrund von laufenden Sanierungsarbeiten am Objekt aufgestellt ist, eingeleitet.

Bereits nach wenigen Minuten zeigten die Löschmaßnahmen Wirkung. Zum Ablöschen von Glutnestern musste die Dachhaut in Teilbereichen geöffnet werden.

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst Feuerwache 4: Löschzug

