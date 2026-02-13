FW Stuttgart: Bundesweiter Rauchmeldertag am Freitag, 13. Februar 2026
Rauchwarnmelder retten Leben - prüfen schützt
Brände in Wohnungen entstehen häufig unerwartet - oft nachts, wenn Menschen schlafen. Gerade dann ist die Gefahr besonders groß: Im Schlaf nimmt der Mensch keinen Brandgeruch wahr. Bereits wenige Atemzüge Brandrauch können lebensgefährlich sein.
Anlässlich des bundesweiten Rauchmeldertages am Freitag, 13. Februar, erinnert die Feuerwehr Stuttgart an die wichtige Schutzfunktion von Rauchwarnmeldern und ruft dazu auf, bestehende Geräte regelmäßig zu überprüfen.
Rauchwarnmelder verschaffen im Ernstfall wertvolle Zeit. Sie warnen frühzeitig vor Rauchentwicklung und ermöglichen es, sich selbst in Sicherheit zu bringen und die Feuerwehr zu alarmieren. Ein kurzer Funktionstest kann im Zweifel Leben retten.
Rauchwarnmelder regelmäßig prüfen
Die Kontrolle ist einfach: Ein Druck auf die Prüftaste genügt. Ertönt ein Signalton, ist das Gerät funktionsfähig. Bleibt der Ton aus, sollte die Batterie gewechselt oder das Gerät ersetzt werden. In Mietwohnungen ist die Hausverwaltung oder der Vermieter zuständig.
Kleine Geräte - große Wirkung
Bei Wohnungsbränden ist in den meisten Fällen nicht das Feuer selbst, sondern der giftige Brandrauch die größte Gefahr. Rauchwarnmelder erkennen diesen frühzeitig und warnen mit einem lauten Alarmton - auch im Schlaf.
In Baden-Württemberg besteht eine gesetzliche Rauchwarnmelderpflicht in:
- Schlafräumen - Kinderzimmern - Fluren und Rettungswegen
Die Feuerwehr Stuttgart empfiehlt zusätzlich eine Installation in Wohn- und Aufenthaltsräumen.
Vorbereitung gibt Sicherheit
Kommt es zu einem Brand, bleiben oft nur wenige Minuten, um die Wohnung sicher zu verlassen. Umso wichtiger ist es, im Vorfeld mit allen Haushaltsmitgliedern zu klären:
- Wie verlasse ich die Wohnung? - Wo ist der sicherste Fluchtweg?
Eine einfache Vorbereitung hilft, im Ernstfall ruhig und richtig zu handeln.
Feuerwehr Stuttgart im Einsatz
Die Feuerwehr Stuttgart sorgt mit Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr rund um die Uhr für den Schutz der Landeshauptstadt. Neben Brandbekämpfung und Technischer Hilfeleistung gehören auch Prävention und Brandschutzerziehung zu den zentralen Aufgaben.
