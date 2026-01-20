PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart Ost

Stuttgart (ots)

   - Feuer schnell gelöscht
   - Langwierige Suche nach Glutnestern
   - Drohne unterstützt aus der Luft

Am Dienstagmorgen gegen kurz vor 9.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in einem Doppelhaus alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits Feuerschein sowie eine zunehmende Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls sichtbar.

Der Brandherd befand sich im Übergangsbereich zwischen den beiden Gebäudeteilen des Doppelhauses. Um hier eine Brandausbreitung auf die benachbarte Doppelhaushälfte zu verhindern, wurden umgehend zwei Drehleitern in Stellung gebracht, über die die Dachhaut geöffnet wurde, um an den Brandherd zu gelangen. Parallel dazu ging im betroffenen Gebäude ein Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und schließlich vollständig gelöscht werden.

Anschließend wurde der betroffene Bereich freigeräumt und auf weitere Glutnester kontrolliert. Zur Unterstützung der Einsatzleitung kam eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz, mit der Bilder aus der Luft gefertigt wurden. So konnten mögliche Glutnester frühzeitig erkannt und gezielt abgelöscht werden.

Einsatzkräfte:

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Gerätewagen-Hygiene, Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik

Abteilung Degerloch-Hoffeld: Einsatzleitwagen Führungsunterstützung

Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik

Abteilung Sommerrain: Mannschaftstransportfahrzeug (Drohne)

Abteilung Wangen: Löschfahrzeug, Mannschaftstransportfahrzeug

Rettungsdienst

Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt

