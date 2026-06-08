Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: +++ Schwerer Verkehrsunfall in Lüchow-Dannenberg +++ zwei PKW kollidieren frontal +++ Feuerwehr rettet eingeklemmten Fahrer +++

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Lüchow-Dannenberg (ots)

Samtgemeinde Elbtalaue/Lk. Lüchow-Dannenberg (lmb) Am Sonntagvormittag sind bei einem Unfall auf dem Elbdeich bei Grippel-Laase drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Zwei PKW waren in einer Kurve frontal zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls war eines der beiden Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen und erst am Fuße des Deichs zum Stehen gekommen. Dort befreiten die Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren aus Gusborn, Dannenberg und Laase eine eingeklemmte Person mit schwerem Gerät aus dem massiv zerstörten Fahrzeug. Alle drei an dem Unfall Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Um einen Hund, der sich ebenfalls in einem der Fahrzeuge befunden hatte, kümmerte sich eine Anwohnerin. Die Ortsfeuerwehr Laase sicherte die Unfallstelle ab. Die Deichstraße war am Sonntag für mehrere Stunden gesperrt. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte vor Ort, um den verunfallten Menschen zu helfen und die Schäden zu beseitigen.

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