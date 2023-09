Feuerwehr Moers

FW Moers: Auto durchbricht Zaun und stürzt Böschung hinab

Moers (ots)

Am Montag (25.09.23) wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Moers zur Düsseldorfer Str. nach Moers-Schwafheim alarmiert. Auf dem Parkplatz eines Discounters durchbrach ein PKW, aus unbekannter Ursache, einen Begrenzungszaun und stürzte die dahinterliegende Böschung hinunter.

Der ersteintreffende Rettungsdienst verschaffte sich Zugang und versorgte die leichtverletzte Fahrerin in ihrem PKW. Weil dieser schwer zugänglich in ca. 2 Metern Tiefe inmitten von Dornen stand, wurde zusätzlich die Feuerwehr alarmiert. So konnte die Patientin schließlich mittels Drehleiter aus der misslichen Situation befreit und in ein örtliches Krankenhaus transportiert werden.

Im Einsatz war die Hauptwache mit einem Löschfahrzeug, der Drehleiter, sowie einem Rettungswagen und Notarzt

