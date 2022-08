Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Auslaufende Salzsäure auf Betriebsgelände

Dresden (ots)

Datum: 07.08.2022 22:10 Uhr

Einsatzort: Dohnaer Straße / Leubnitz-Neuostra

Aus noch ungeklärter Ursache tritt auf dem Firmengelände der Zamek Food Solutions GmbH 32-prozentige Salzsäure aus einem 18m³ großen Behälter kontrolliert in eine Auffangwanne aus. Die Leckage lässt sich mit den Mitteln der Feuerwehr Dresden ohne eine Gefährdung der Einsatzkräfte nicht abdichten. Aus diesem Grund wird der Behälter kontrolliert in die Auffangwange entleert. Aktuell wird ein Schaumteppich über der ausgelaufenen Salzsäure aufgebracht, um eine Ausbreitung der Dämpfe sowie die Hitzeeinwirkung durch die direkte Sonneneinstrahlung zu unterbinden. Auf Grund der besonderen Lage wurde durch die Feuerwehr Dresden TUIS 3-Alarm ausgelöst. Die Unternehmen der chemischen Industrie aus Deutschland und Österreich unterhalten gemeinsam das Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem (TUIS). Hier können rund um die Uhr Experten telefonisch erreicht werden, die Auskünfte über den Umgang mit Chemikalien bei einem Transportunfall geben können. Je nach Lage kommen die Spezialisten auch vor Ort und unterstützen bei der Beseitigung der Gefahren durch ABC-Gefahrstoffe. In diesem Zusammenhang unterstützt die Werkfeuerwehr der BASF Schwarzheide die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden. Durch die Kollegen der Werkfeuerwehr wird die Salzsäure in geeignete Behältnisse umgefüllt, um die Gefahr zu beseitigen. Da sich die Dämpfe weiterhin ausbreiten und immer noch Gefahrstoff aus dem Behälter ausläuft, ist in den kommenden Stunden mit einer Geruchsbelästigung in der näheren Umgebung zu rechnen.

Wir bitten daher die Bevölkerung im Umkreis von 500 Metern Fenstern und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Durch die Messkomponente der Feuerwehr Dresden werden kontinuierlich Schadstoffmessungen durchgeführt. Wir informieren, sobald die Gefährdungslage nicht mehr besteht.

Der Einsatz wird noch mehrere Stunden andauern. Im Einsatz sind 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt und Übigau, der U-Dienst sowie der Werkfeuerwehr von BASF Schwarzheide.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell