Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Bargeld aus Selbstbedienungsladen erbeutet + Kupferdiebe schlagen auf zwei Baustellen zu

Giessen (ots)

Wölfersheim-Melbach: Bargeld aus Selbstbedienungsladen erbeutet

Am frühen Samstagmorgen (25. Juli) gegen 4.20 Uhr hatten es Diebe auf einen Selbstbedienungsladen in der Hellgärtenstraße abgesehen. Sie öffneten gewaltsam die Kasse und nahmen das Bargeld mit. Anschließend entkamen sie unbemerkt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 200 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer (06031) 6010 entgegen.

Nidda / Ortenberg: Kupferdiebe schlagen auf zwei Baustellen zu

Kupferdiebe schlugen in der Nacht von Donnerstag (23. Juli) auf Freitag (24. Juli) in Nidda und in Ortenberg zu. Beide Diebstähle ereigneten sich zwischen 17 Uhr und 7 Uhr. Von einer Baustelle im Niddaer Stadtteil Bad Salzhausen in der Quellenstraße entwendeten die Täter mehrere Rollen mit Kupferkabel. In Ortenberg-Selters in der Straße "Am Kloster" nahmen die Täter ebenfalls eine Kupferkabelrolle von einer dortigen Baustelle mit. Das genaue Ausmaß der beiden Diebstähle sowie der Wert des Diebesguts sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer (06042) 96480 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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