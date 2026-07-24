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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Heizöltanks illegal entsorgt - Polizei sucht Zeugen
Giessen (ots)
Herborn-Merkenbach: Heizöltanks illegal entsorgt - Polizei sucht Zeugen
Unbekannte stellten zwei alte Heizöltanks (ca. 4.000 Liter) auf einem Feldweg in Merkenbach ab. Der Feldweg verläuft parallel zur Autobahn 45 und befindet sich im Bereich der Austraße sowie der Weilburger Straße. Ein Zeuge entdeckte die Öltanks am Dienstagmittag (21. Juli) gegen 13 Uhr und informierte die Polizei. Die Wetzlarer Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Feldwegs wahrgenommen? Hinweise werden telefonisch bei der Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 entgegengenommen.
Alisa Jockel
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