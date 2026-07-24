Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Grünberg: Diebesgut in Straßengraben - Polizei bittet um Mithilfe.

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Grünberg (ots)

(fm) Mutmaßliches Diebesgut fanden Polizeibeamte am 16.07.2026 gegen 20 Uhr im Straßengraben der Landesstraße 3166 zwischen Grünberg und Weickartshain.

Zeugen bemerkten zuvor die Gegenstände und informierten die Grünberger Polizei. Herkunft und Eigentümer sind aktuell noch nicht bekannt, möglicherweise stammen diese aus einer Straftat und wurden täterseits im Straßengraben während der Fahrt entsorgt.

Folgende Gegenstände wurden aufgefunden und sichergestellt: weinroter Schmuckkoffer, 27 Halsketten, 9 Armbänder und diverser weiterer Schmuck.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Wertsachen geben können, sich bei der Polizei in Grünberg unter der Rufnummer 06401/91430 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell