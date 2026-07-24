PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Grünberg: Diebesgut in Straßengraben - Polizei bittet um Mithilfe.

Mittelhessen: Grünberg: Diebesgut in Straßengraben - Polizei bittet um Mithilfe.
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Grünberg (ots)

(fm) Mutmaßliches Diebesgut fanden Polizeibeamte am 16.07.2026 gegen 20 Uhr im Straßengraben der Landesstraße 3166 zwischen Grünberg und Weickartshain.

Zeugen bemerkten zuvor die Gegenstände und informierten die Grünberger Polizei. Herkunft und Eigentümer sind aktuell noch nicht bekannt, möglicherweise stammen diese aus einer Straftat und wurden täterseits im Straßengraben während der Fahrt entsorgt.

Folgende Gegenstände wurden aufgefunden und sichergestellt: weinroter Schmuckkoffer, 27 Halsketten, 9 Armbänder und diverser weiterer Schmuck.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Wertsachen geben können, sich bei der Polizei in Grünberg unter der Rufnummer 06401/91430 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren