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Mittelhessen: Verkehrsunfallstatistik 2025 des Polizeipräsidiums Mittelhessen

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Giessen (ots)

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Polizeipräsident Torsten Krückemeier stellt die Verkehrsunfallstatistik 2025 des Polizeipräsidiums Mittelhessen vor.

"Die Verkehrsunfallstatistik 2025 für Mittelhessen zeigt ein differenziertes Bild. Einerseits ist es gelungen, die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten gegenüber dem Vorjahr zu reduzieren. Das ist eine positive Entwicklung, die uns bestärkt, den eingeschlagenen Weg in der Verkehrssicherheitsarbeit konsequent fortzusetzen. Andererseits machen die gestiegenen Zahlen bei den Geschwindigkeitsunfällen und die erneute Zunahme der E-Scooter-Unfälle deutlich, dass wir weiterhin vor großen Herausforderungen stehen. Hinter jedem Unfall stehen Menschen, deren Leben durch Verkehrsunfälle oftmals dauerhaft verändert wird. Deshalb werden wir auch künftig auf eine Kombination aus Prävention, Aufklärung und konsequenter Verkehrsüberwachung setzen. Unser Ziel bleibt unverändert: schwere Verkehrsunfälle zu verhindern, die Zahl der Unfallopfer weiter zu senken und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf den mittelhessischen Straßen nachhaltig zu verbessern", macht Polizeipräsident Torsten Krückemeier deutlich.

Guido Rehr, Pressesprecher

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