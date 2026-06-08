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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung des Führungs- und Lagedienstes vom 4.6.2026, 11.56 Uhr)

Giessen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit dem 3.6.2026 vermissten 13-Jährigen aus Gießen wird hiermit zurückgenommen. Sie konnte angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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