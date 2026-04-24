Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Trickbetrüger macht Minus an der Kasse + Verdächtiges Fahrzeug nach Schockanruf aufgefallen + Werkzeuge auf Baustelle gestohlen +

Giessen (ots)

Butzbach: Trickbetrüger macht Minus an der Kasse

In einem Baumarkt in der Philipp-Reis-Straße versuchte ein bislang unbekannter Mann am Donnerstag (23.04.2026) gegen 14:25 Uhr mehrere Sanitärarmaturen im Wert von fast 800 EUR zu erlangen. An der Kasse lenkte er die Kassiererin ab und händigte lediglich 500 EUR in 50 EUR-Scheinen aus. Im Glauben, 800 EUR erhalten zu haben, gab ihm die Kassiererin knapp 20 EUR Rückgeld. Die Masche der Täter sieht vor, dass man die Ware durch die Ablenkung für weniger Geld erhält und anschließend wieder zurückgibt, um sich den vollen Betrag erstatten zu lassen. In diesem Fall machten andere Mitarbeiter dem Betrüger jedoch einen Strich durch die Rechnung. Den Mitarbeitern war diese Masche nämlich bekannt. Sie sprachen ihn an, woraufhin der Unbekannte die Ware sowie seine bezahlten 500 EUR zurückließ und flüchtete. Für den Täter war es also ein Minusgeschäft. Beschrieben wurde der Betrüger als korpulent, mit dunklerem Teint, kurzen Haaren und 3-Tage-Bart. Er trug ein beigefarbenes Hemd, eine dunkle Hose und einen Cowboy-Hut. Zeugen, denen der beschriebene Mann am Donnerstag in Butzbach aufgefallen ist oder die Angaben zu dessen Identität machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Nidda: Verdächtiges Fahrzeug nach Schockanruf aufgefallen

Schockanrufer meldeten sich am Mittwochnachmittag (22.04.2026) bei einer Seniorin aus Nidda und gaben sich als Polizeibeamte aus. Der Anrufer gab vor, dass es in der Nähe zu Einbrüchen gekommen sei. Ein Beamter sei auf dem Weg zu der Frau, um zu kontrollieren, ob deren Wertsachen noch vorhanden seien. Mit dieser Geschichte verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zum Wohnhaus der Niddaerin und ließ sich mehrere Schmuckstücke zeigen. Er nahm verschiedene Stücke im Wert von circa 7.000 EUR an sich und verließ die Wohnung. Zeugen fiel am Mittwochnachmittag in der Straße "Am Kisselberg" in Nidda ein goldfarbener Renault mit BI-Kennzeichen (Stadt Bielefeld) auf, der möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem ist der goldfarbene Renault am Mittwoch in Nidda aufgefallen? Gab es weitere Personen, die am Mittwoch ähnliche Anrufe erhalten haben oder bei denen sogar Personen erschienen sind, um Geld oder Wertgegenstände abzuholen? Sämtliche Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Werkzeuge auf Baustelle gestohlen

Unbekannte knackten ein Schloss eines Bauzauns in der Frankfurter Landstraße in Bad Nauheim und verschafften sich so Zutritt zu einem Baustellengelände. Dort brachen sie einen Baucontainer auf und entwendeten aus diesem ebenso verschiedene Werkzeuge, wie auch aus einem Rohbau. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf circa 10.000 EUR. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (23.04.2026), 16:15 Uhr und Freitag (24.04.2026), 07:00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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