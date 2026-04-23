Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Einbruch in Verkaufsbude + in Gegenverkehr geraten - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Wetzlar-Dutenhofen: Einbruch in Verkaufsbude

Diebe brachen zwischen Dienstag (21. April) 20 Uhr und Mittwoch (22. April) 6 Uhr in eine Verkaufsbude auf einem Parkplatz in der Industriestraße ein. Über die gewaltsam geöffnete Tür verschafften sie sich Zutritt und nahmen Bargeld und Wurstwaren mit. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf rund 100 Euro. Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu kontaktieren.

Ehringshausen-Katzenfurt: In Gegenverkehr geraten - Polizei bittet um Mithilfe

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht zu Mittwoch (22. April) in Katzenfurt suchen die Ermittler der Herborner Polizei nach Zeugen. Ein 24-Jähriger war mit seiner Mercedes C-Klasse in der Siegener Straße in Fahrtrichtung Ehringshausen unterwegs. Den Angaben zufolge kam ihm gegen 0.30 Uhr in Höhe Hausnummer 1 ein schwarzer Kombi entgegen. Die bislang unbekannte Person am Steuer geriet in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 24-Jährige nach rechts aus und touchierte dabei eine Ampel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf die Person am Steuer oder den schwarzen Kombi geben können, werden gebeten sich telefonisch unter (02772) 47050 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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