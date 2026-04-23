Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Größerer Polizeieinsatz - Einbrecher dank Hinweis festgenommen + Balkontür hält Stand + Fenster aufgebrochen festgenommen

Giessen (ots)

Wettenberg: Größerer Polizeieinsatz - Einbrecher dank Hinweis festgenommen

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei heute früh über einen Einbruch in Krofdorf-Gleiberg. Gegen 3.50 Uhr zerstörte ein Mann die gesamte Glasfront einer Pizzeria in der Burgstraße und schrie dabei herum. Anschließend begab er sich in den Laden, machte sich an der Kasse zu schaffen und flüchtete kurz darauf.

Ein größerer Polizeieinsatz war die Folge, zahlreiche alarmierte Streifen fahndeten nach dem Verdächtigen. Noch in Tatortnähe lokalisierten Einsatzkräfte den Einbrecher kurz darauf und nahmen ihn fest. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens mussten sie ihn zu Boden bringen und fesseln. Der Mann blieb unverletzt. Der 27-Jährige musste mit zur Dienststelle. Im Laufe der polizeilichen Maßnahmen ergab sich der Verdacht, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Ein verständigter Arzt veranlasste schließlich die Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Gießen: Balkontür hält stand

Auf den Balkon im ersten Stockwerk eines Einfamilienhauses kletterte ein Einbrecher im Tannenweg. Dort hebelte er mehrfach an der Balkontür. Diese hielt dem Aufbruchsversuch jedoch stand, der Einbrecher ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Möglicherweise fühlte sich der Unbekannte gestört.

Die Ermittler suchen Zeugen, die zwischen Dienstag (21.4.),14 Uhr und Mittwoch, 17 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lollar: Fenster aufgebrochen

Zwischen Dienstag (21.4.), 17.15 Uhr und Mittwoch, 14.30 Uhr, schlug ein Einbrecher in Ruttershausen zu. Er schob einen Rollladen hoch und zerstörte eine Fensterscheibe am evangelischen Gemeindezentrum in der Hellenbergstraße. Im Inneren brach er mehrere Türen auf und durchwühlte die Räume auf der Suche nach Beute. Mit etwas Bargeld flüchtete der Unbekannte unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

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