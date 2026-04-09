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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Alarmanlage ausgelöst - Einbrecher flüchten + Einbautüren aus Rohbau entwendet

Giessen (ots)

Niddatal-Assenheim: Alarmanlage ausgelöst - Einbrecher flüchten

Einbrecher hatten es heute (9. April) gegen 3.10 Uhr auf eine Gaststätte in der Bahnhofstraße abgesehen. Sie scheiterten bei dem Versuch, eine Eingangstür im hinteren Bereich aufzuhebeln. Zuvor besprühten sie eine Außenkamera mit Farbe. Schließlich gelang es ihnen die Haupteingangstür gewaltsam zu öffnen. Dabei löste jedoch die Alarmanlage aus, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeistation Friedberg unter der Telefonnummer (06031) 6010 entgegen.

Butzbach-Griedel: Einbautüren aus Rohbau entwendet

Diebe drangen in der Nacht zu Mittwoch (8. April) in den Rohbau einer Doppelhaushälfte im Neubaugebiet in der Dr.-Adolph-Baer-Straße ein. Sie nahmen mehrere Zimmertüren mit, die dort für zum Einbau gelagert waren. Die Tat ereignete sich zwischen 3.15 Uhr und 4.30 Uhr. Personen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizeistation Butzbach unter der Telefonnummer (06033) 70430 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


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Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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