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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Giessen (ots)

Eschenburg-Roth: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Zeit von Samstag, 4. April, 20 Uhr bis Sonntag, 5. April, 11.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen 4er BMW. Dieser stand auf dem Schotterparkplatz des Sportheims im Eckeweg. Den Blechschaden auf der linken Seite am Heck des BMW schätzt die Polizei auf 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten die Polizeistation Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 9070 zu kontaktieren.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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