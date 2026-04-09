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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Giessen (ots)
Eschenburg-Roth: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
In der Zeit von Samstag, 4. April, 20 Uhr bis Sonntag, 5. April, 11.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen 4er BMW. Dieser stand auf dem Schotterparkplatz des Sportheims im Eckeweg. Den Blechschaden auf der linken Seite am Heck des BMW schätzt die Polizei auf 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten die Polizeistation Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 9070 zu kontaktieren.
Alisa Jockel
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