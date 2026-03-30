Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Daniela Häcker-Bublik im Rosbacher Rathaus als neue Schutzfrau vor Ort vorgestellt +

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Giessen (ots)

Rosbach: Daniela Häcker-Bublik im Rosbacher Rathaus als neue Schutzfrau vor Ort vorgestellt

Bereits im August 2025 trat Daniela Häcker-Bublik die Stelle als Schutzfrau vor Ort in Rosbach an. Nach dem Ruhestandseintritt des bisherigen Schutzmanns vor Ort, Bodo Zeifang, wurde sie am Freitag, 27.03.2026 offiziell im Rosbacher Rathaus vorgestellt.

Bürgermeister Steffen Maar begrüßte im Magistratssitzungszimmer den Vizepräsidenten des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Dr. Hanno Frielinghaus, den Leiter der Polizeidirektion Wetterau, Leitender Polizeidirektor Thorsten Fleischer und den Leiter der Polizeistation Friedberg, Erster Polizeihauptkommissar Jan Pfeiffer.

In seiner Ansprache blickte der Bürgermeister auf bereits erfolgte gemeinsame Aktionen und verwies auf die lange Tradition der Schutzleute vor Ort in Rosbach: "Mit Frau Häcker-Bublik gewinnt Rosbach eine äußerst erfahrene und engagierte Ansprechpartnerin für die Sicherheit vor Ort. Der Schutzmann beziehungsweise die Schutzfrau vor Ort ist seit vielen Jahren ein zentraler Baustein für das Sicherheitsgefühl in unserer Stadt. Gerade bei Themen wie dem ruhenden und fließenden Verkehr oder den Sorgen von Kindern ist die Präsenz vor Ort von großer Bedeutung. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und wünsche Frau Häcker-Bublik viel Erfolg und ein gutes Gespür für die Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger."

Polizeivizepräsident Dr. Frielinghaus hob die Wichtigkeit der Schutzleute vor Ort in den Kommunen als nahbare Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger hervor. In mittlerweile 41 mittelhessischen Kommunen stellen insgesamt 21 Schutzleute vor Ort ein wichtiges Bindeglied zwischen Bevölkerung und Polizei dar. Mit Daniela Häcker-Bublik übernehme eine ausgesprochen erfahrene und zuverlässige Beamtin den Posten in Rosbach. Die 54-jährige Polizeihauptkommissarin blickt auf mittlerweile 34 Jahre Polizeidienst zurück. Seit dem Jahr 2000 ist die Wetterauerin Angehörige des Polizeipräsidiums Mittelhessen. In ihren großen Erfahrungsschatz fließen unter anderem 16 Jahre Streifendienst ein, in denen sie auch als Dienstgruppenleiterin auf verschiedenen Dienststellen im Wetteraukreis eingesetzt war.

Auch der Wetterauer Polizeichef Thorsten Fleischer unterstrich die Bedeutung der Schutzfrau vor Ort, weshalb man auch darum bemüht gewesen sei, eine zeitnahe Nachfolge für Bodo Zeifang zu finden: "Für uns war ein nahtloser Übergang wichtig, sodass wir Frau Häcker-Bublik schon frühzeitig mit der Aufgabe als Schutzfrau vor Ort betraut haben. Ich freue mich sehr, dass sie diese Stelle übernommen hat. Sie wird mit ihrer offenen und sozialen Art ein sehr gutes Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Polizei sein." Jan Pfeiffer, Leiter der Polizeistation Friedberg, bezeichnete Daniela Häcker-Bublik als Gewinn für Polizei und Kommune, die auf Grund ihres Charakters und ihrer Fähigkeiten prädestiniert für diese Aufgabe sei.

Die Rosbacher Schutzfrau vor Ort gestand, dass ihr die Umstellung zu Beginn nicht ganz leichtgefallen sei, da sie in der Vergangenheit immer in größeren Teams gearbeitet habe. Mittlerweile sei sie aber gut angekommen und fühle sich sehr wohl. Im Rosbacher Rathaus hat Daniela Häcker-Bublik einen eigenen Dienstraum, in dem sie für die Bürgerinnen und Bürger gerne als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Die Polizistin freut sich auf die Aufgabe in Rosbach und meinte passend dazu: "Ich fühle mich bereits als Teil des Ganzen."

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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