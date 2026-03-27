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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + VW Amarok gestohlen + Cabriodach zerschnitten + In Rohbau eingestiegen +

Giessen (ots)

Karben: VW Amarok gestohlen

Auf einen grauen VW Amarok hatten es Autodiebe am frühen Donnerstagmorgen (26.03.2026) in Groß-Karben abgesehen. Die Täter überwanden auf bislang unbekannte Weise in der Bahnhofstraße die Sicherheitsmechanismen des Fahrzeugs und fuhren damit davon. Der Tatzeitraum kann auf 02:00 Uhr bis 07:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um die Mithilfe von Zeugen: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem ist der graue VW Amarok seit Donnerstagfrüh aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen FB-XZ 224 machen? Sämtliche Hinweise nimmt die Kripo in Friedberg unter 06031 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Cabriodach zerschnitten

In der Zeit zwischen Donnerstag (26.03.2026), 18:30 Uhr und Freitag (27.03.2026), 05:30 Uhr zerschnitt ein Unbekannter das Stoffdach eines grauen Smart Fortwo Cabrios. Das Fahrzeug parkte in der Rodheimer Straße in Bad Vilbel. Der Täter griff sich aus dem Innenraum des Cabrios einen Werkzeugkoffer. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600).

Ober-Mörlen: In Rohbau eingestiegen

Diebe verschafften sich zwischen Mittwoch (25.03.2026), 18:00 Uhr und Donnerstag (26.03.2026), 07:30 Uhr Zutritt zu einem Rohbau im Ulmenweg in Ober-Mörlen. Dort stahlen sie einen Staubsauger und ein Schleifgerät. Zeugenhinweise nimmt die Butzbacher Polizeistation entgegen (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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