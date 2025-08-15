PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Marburg-Biedenkopf: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Marburg: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht -

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden an einer schwarzen C-Klasse nach einer Verkehrsunfallflucht in der Wilhelm-Rosner-Straße. Im Zeitraum vom 30.07.2025, gegen 18.00 Uhr bis zum 12.08.2025, gegen 17.15 Uhr parkte der Mercedes in Höhe der Hausnummer 22. Derzeit geht der Verkehrsunfallfluchtermittler der Marburger Polizei davon aus, dass der flüchtige Unfallfahrer beim Ein- oder Ausparken bzw. beim Rangieren gegen die Front des Benz prallte und unter anderem die Stoßstange beschädigte. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Marburg unter Tel.: (06421) 4060 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

