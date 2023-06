Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Drei Vegetationsbrände innerhalb von zwei Stunden in Celle!

Zu drei Bränden innerhalb von zwei Stunden rückte die Feuerwehr Celle am heutigen Nachmittag aus.

Zunächst wurde um 17:04 Uhr die Ortsfeuerwehr Westercelle zu einem Flächenbrand an einer Bahnstrecke alarmiert. Bei Eintreffen brannten ca. 300 m² Buschwerk und Grasland. Das Feuer konnte mit drei Löschrucksäcken schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Rahmen der weiteren Löschmaßnahmen kamen drei D-Rohre zum Einsatz.

Um 17:43 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache in die Itagstraße gerufen. Hier brannte eine Fläche von ebenfalls rund 300 m². Das Feuer wurde mit einem D- Rohr und einem C-Rohr gelöscht. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits Mitarbeitende eines benachbarten Unternehmens mit Löschmaßnahmen begonnen.

Zum bisher letzten Einsatz wurde die Celler Feuerwehr dann um 18:08 Uhr alarmiert. Erneut brannte es in Westercelle an einer Bahnstrecke und erneut standen Büsche und Grasland in Flammen. Die Fläche von ca. 100 m² wurde mit je zwei D-Rohren und Löschrucksäcken gelöscht. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Westercelle, die von einem Tanklöschfahrzeug der Celler Hauptwache unterstützt wurde

